Suu Kyi belooft serieus onderzoek naar geweld

TOKIO - De regering van Myanmar doet er naar eigen zeggen alles aan om mogelijke mensenrechtenschendingen door het leger tot op de bodem uit te zoeken. ,,We hebben niets te verbergen'', zei regeringsleider Aung San Suu Kyi vrijdag.

Door ANP - 4-11-2016, 10:43 (Update 4-11-2016, 10:43)

De vroegere oppositieleider ging tijdens een bezoek aan Japan in op vragen over oplaaiend geweld in de deelstaat Rakhine. De moslimminderheid die daar woont, de Rohingya, wordt volgens mensenrechtenorganisaties al decennia gemarginaliseerd en vervolgd. Soldaten zouden zich ook recent schuldig hebben gemaakt aan moord en verkrachting en daar vrijwel altijd mee wegkomen.

Suu Kyi zat zelf jarenlang in haar eigen huis gevangen. Een halfjaar geleden mocht ze na een grote verkiezingswinst eindelijk een regering vormen, maar het leger behield een grote invloed, wat regelmatig leidt tot spanningen.

,,We hebben nog altijd geen vrede'', erkende Suu Kyi. Ze pleitte voor respect voor de rechten van minderheden. ,,We willen dat mensen uit alle etnische groepen het gevoel hebben dat ze een gelijke kans hebben op vooruitgang.''