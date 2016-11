Nederlander uit cel met dank aan wintertijd

VEURNE - Een Nederlander die afgelopen weekend in België werd opgepakt op verdenking van mensensmokkel was snel weer op vrije voeten. Het was de onderzoeksrechter in Veurne even ontschoten dat de wintertijd was ingegaan, waardoor het aanhoudingsbevel niet binnen de verplichte 24 uur werd getekend, maar 9 minuten later. Hierop mocht de Nederlander van Iraakse afkomst de gevangenisdeur achter zich dichttrekken.

De man had geprobeerd een vrouw met valse papieren van Zeebrugge naar Engeland te smokkelen. Volgens het Openbaar Ministerie zal hij zijn straf echter niet ontlopen. ,,De man heeft een bekende verblijfplaats en zijn wagen is in beslag genomen. Hij is alleen van zijn voorlopige hechtenis verlost en zal zijn 'prijs’ wel krijgen'', zegt een woordvoerder in De Standaard.