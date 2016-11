Leger Irak meldt terreinwinst in Mosul

BAGDAD - Iraakse elitetroepen dringen naar eigen zeggen steeds verder door tot de oostkant van Mosul. Inmiddels hebben ze zes wijken van de metropool heroverd op militanten van IS die er sinds 2014 de dienst uitmaakten, meldde een officier van de speciale contraterrorisme-eenheid.

Door ANP - 4-11-2016, 11:44 (Update 4-11-2016, 11:44)

De Iraakse vlag wappert volgens het leger nu weer op gebouwen in de buurten waar de terreurbeweging is verjaagd. Een groot deel van de stad, die nog altijd zo'n 1,5 miljoen inwoners telt, is echter nog in handen van IS. Leider al-Baghdadi riep zijn aanhangers donderdag op tot een ,,totale oorlog'' waarin van terugtrekking geen sprake kan zijn.

De slag om Mosul werd al lange tijd verwacht en barstte twee weken geleden los. Tot nog toe zijn zo'n 21.000 mensen de stad uitgevlucht. De VN verwachten dat de vluchtelingenstroom veel groter wordt naarmate het offensief vordert. Tegelijkertijd zijn er zorgen dat IS burgers dwingt om in de buurt van mogelijke militaire doelwitten te blijven als 'menselijk schild'.