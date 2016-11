EU extreem bezorgd over Turkse arrestaties

BRUSSEL - EU-buitenlandchef Federica Mogherini is ,,extreem bezorgd’’ over de arrestatie van leden van de Koerdische oppositie in Turkije. De Italiaanse kondigde vrijdag via Twitter aan de EU-ambassadeurs in Ankara bijeen te roepen voor overleg. Ze liet verder weten in contact te staan met de Turkse autoriteiten.

Door ANP - 4-11-2016, 12:03 (Update 4-11-2016, 12:03)

De Turkse politie pakte in de nacht van donderdag op vrijdag de twee voorzitters van de pro-Koerdische partij HDP en een aantal andere parlementariërs van de partij op. Hun wordt verweten te weigeren een verklaring af te leggen over misdaden die in verband worden gebracht met ,,terroristische propaganda''. De politie viel in Diyarbakir het huis binnen van voorzitter Selahattin Demirtas en in Ankara de woning van Figen Yuksekdag.

Turkije-rapporteur Kati Piri (PvdA) van het Europees Parlement sprak van ,,heel erg slecht nieuws vanuit Turkije.''

Duitsland eist opheldering over de arrestaties en heeft de zaakgelastigde van de Turkse ambassade op het matje geroepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde nog eens dat Ankara het recht heeft om te reageren op de mislukte staatsgreep van 15 juli, ,,maar dat mag geen rechtvaardiging zijn om de oppositie de mond te snoeren of zelfs gevangen te zetten''. De relatie tussen Berlijn en Ankara is de afgelopen tijd steeds meer bekoeld.