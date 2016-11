Juncker ziet timing brexit als Britse kwestie

BRUSSEL - Het is aan het Verenigd Koninkrijk om het startpunt voor het vertrek uit de EU te bepalen. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, vrijdag expliciet benadrukt in een kort telefoongesprek met de Britse premier Theresa May, liet zijn woordvoerder weten.

Door ANP - 4-11-2016, 13:00 (Update 4-11-2016, 13:00)

May informeerde Juncker over de situatie die is ontstaan nadat een Brits gerechtshof donderdag bepaalde dat de Britse regering de goedkeuring van het parlement nodig heeft voor het activeren van de zogenoemde artikel 50-procedure om uit de EU te stappen.

De Britse premier zei eerder dat dat eind maart zou gebeuren, maar omdat de zaak wordt voorgelegd aan een hogere rechter wordt dat mogelijk niet gehaald. Over eventueel uitstel wil Juncker niet speculeren, aldus zijn zegsvrouw. ,,De timing is een zaak van de Britse autoriteiten, de commissie respecteert de constitutionele orde in het Verenigd Koninkrijk.''