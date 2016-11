Clinton-stichting bevestigt donatie Qatar

NEW YORK - In haar periode als minister van Buitenlandse Zaken heeft de mede door Hillary Clinton opgerichte Clinton Foundation een grote som geld van Qatar geaccepteerd, zonder hier ruchtbaarheid aan te geven. Dit terwijl Clinton bij haar aantreden in 2009 een contract moest ondertekenen waarin ze verklaarde grote donaties van buitenlandse regeringen te melden aan het ministerie. Dat blijkt uit een vorige maand door WikiLeaks gelekte e-mail, afkomstig van het account van Clintons campagneleider John Podesta.

Door ANP - 5-11-2016, 2:26 (Update 5-11-2016, 2:33)

De door Bill en Hillary opgerichte liefdadigheidsstichting bevestigde deze week dat het in 2011 een bedrag van 1 miljoen dollar (zo’n 900.000 euro) van het Arabische emiraat ontving. De gift was ter ere van de 65ste verjaardag van Bill Clinton.

Als tegenprestatie wilden de Qatarese bestuurders de voormalige president ontmoeten.