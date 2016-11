Betogers in Seoul eisen aftreden president

SEOUL - Tienduizenden demonstranten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul protesteerden zaterdag tegen president Park Geun-hye. Ze eisen haar aftreden na een groot politiek schandaal. Volgens de organisatie zijn er zelfs bijna honderdduizend mensen op de been, waarmee de betoging een van de grootste protesten in het land is sinds jaren.

5-11-2016

Park Geun-hye is vrijdag diep door het stof gegaan voor het politieke schandaal waarin haar regering is verwikkeld. Ze zei volledig mee te werken aan een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de inmenging in regeringszaken door haar vertrouwelinge Choi Soon-sil. Choi is net als een andere medewerker van Park gearresteerd.