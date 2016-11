Protestmarsen tegen arrestaties Turkije

ISTANBUL - De arrestatie van opnieuw een aantal Koerdische politici in Turkije heeft zaterdag tot verschillende protesten geleid in niet alleen het land zelf, maar ook op andere plaatsen. In onder meer Istanbul en Athene moest de oproerpolitie eraan te pas komen.

In Istanbul werden betogers met waterkanonnen en traangas uiteengedreven. De menigte maakte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan onder andere uit voor fascist. Met soortgelijke leuzen liepen in de Griekse hoofdstad Athene zo'n duizend mensen richting de Turkse ambassade. De oproerpolitie voorkwam dat de pro-Koerdische groep de ambassade kon bereiken.

In de Duitse stad Keulen waren vanmiddag meer dan 6000 demonstranten op de been om te protesteren tegen Erdogan.