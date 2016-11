Beveiligers halen Trump van podium

RENO - Beveiligers haalden de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zaterdag (lokale tijd) van het podium tijdens een toespraak in Reno (Nevada). Dat gebeurde volgens de Secret Service toen iemand in het publiek ,,vuurwapen'' schreeuwde.

Door ANP - 6-11-2016, 4:14 (Update 6-11-2016, 4:14)

Op beelden is te zien hoe Trump even ingespannen naar het publiek staarde, waarna de agenten van de Secret Service hem beetpakten en meevoerden. Andere agenten grepen een man die vooraan stond tijdens de toespraak. Hij werd later afgevoerd door de politie.

Het bleek uiteindelijk loos alarm te zijn; er werd geen wapen aangetroffen. Trump keerde na een paar minuten weer terug naar het podium. ,,Niemand zei dat het makkelijk zou worden voor ons'', zei hij. ,,Maar we zullen nooit worden tegengehouden.''