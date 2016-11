Scholen India dicht wegens luchtvervuiling

ANP Scholen India dicht wegens luchtvervuiling

NEW DELHI - Alle scholen in de Indiase hoofdstad New Delhi blijven de komende drie dagen dicht wegens de luchtvervuiling. Het bestuur van New Delhi heeft daartoe zondag besloten, aldus de BBC.

Door ANP - 6-11-2016, 11:46 (Update 6-11-2016, 11:46)

Op dit moment ligt de uitstoot van fijnstof circa vijftien keer zo hoog als de limiet die de gezondheidsautoriteiten in India hanteren. De inwoners van de stad hebben het advies gekregen alleen naar buiten te gaan als dat strikt noodzakelijk is.

Om de luchtvervuiling tegen te gaan, is het de komende vijf dagen verboden bouw- en sloopwerk in de Indiase hoofdstad uit te voeren. Ook wordt water op de belangrijkste wegen gespoten om de stoffige laag weg te spoelen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO overlijden elk jaar in India circa 620.000 mensen aan ziekten die te wijten zijn aan luchtvervuiling. De grootste vervuilers in New Delhi zijn steenkoolcentrales, auto- en vrachtverkeer, vuilverbranding en steenfabrieken. Ook vuren waarop wordt gekookt en waarmee huizen worden verwarmd, geven veel luchtvervuiling.