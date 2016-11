Hongkongse betoging tegen invloed Peking

HONGKONG - In Hongkong zijn zondag duizenden betogers in aanvaring gekomen met de politie, die flessen kreeg toegeworpen en zelf traangas moest gebruiken. De betogers gingen de barricade op vanwege de bemoeienis uit Peking over twee nieuw ingezworen parlementsleden in Hongkong.

Door ANP - 6-11-2016, 18:01 (Update 6-11-2016, 18:01)

De regering in Peking probeert te voorkomen dat beide parlementsleden zitting nemen. Zij hadden zich tijdens het afleggen van de eed op provocerende wijze voor onafhankelijkheid van Hongkong uitgesproken. Maandag neemt een Chinees comité een besluit of de parlementariërs de wet hebben geschonden.

De meer dan 8000 demonstranten die zondag de straat op gingen, willen minder invloed vanuit Peking. Hongkong maakt deel uit van China, maar geniet in enige mate autonomie.