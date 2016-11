Klimaatconferentie in Marokko begonnen

MARRAKESH - De internationale klimaatconferentie over de beperking van de opwarming van de aarde is maandag in de Marokkaanse stad Marrakesh begonnen. De conferentie is een vervolg op de grote klimaattop van vorig jaar in Parijs. De Franse minister van Milieu Ségolène Royal gaf maandag de voorzittershamer aan haar Marokkaanse collega Salaheddine Mezouar om zo het stokje ook letterlijk over te dragen.

Door ANP - 7-11-2016, 13:09 (Update 7-11-2016, 13:09)

De Marokkaanse klimaatconferentie duurt tot 18 november. Het is de bedoeling dat op deze bijeenkomst een plan wordt opgesteld om de besluiten van het wereldklimaatakkoord van Parijs uit 2015 in praktijk te brengen. Destijds is afgesproken dat de stijging van de temperatuur op aarde beneden de 2 graden moet blijven.

Royal zei dat het goed was dat de conferentie nu in Afrika is, omdat daar de klimaatverandering het wreedst en onrechtvaardigst is. Mezouar zei dat we de wereldwijde uitdaging moeten aangaan en de door de klimaatwijziging getroffen volken niet in de steek mogen laten.