Saakasjvili stuit op muur van corruptie

KIEV - Voormalig president van Georgië Michail Saakasjvili is maandag afgetreden als gouverneur van de regio Odessa in Oekräine. In een verklaring beschuldigde hij hooggeplaatste figuren in Kiev ervan zijn pogingen om de corruptie aan te pakken te dwarsbomen.

Door ANP - 7-11-2016, 13:12 (Update 7-11-2016, 13:12)

Saakasjvili werd in mei 2015 door de Oekraïense president Petro Porosjenko aangesteld. Nadien heeft hij meermalen geklaagd dat de leiding in Kiev echte hervormingen tegenhield. Maandag zei hij dat de president in de regio Odessa ,,persoonlijk twee clans steunt''.

Saakasjvili zei dat hij niet opgeeft en nu ,,een nieuwe fase in de strijd'' wil beginnen. Waar die uit bestaat, liet hij in het midden. Nadat hij gouverneur in Oekraïne werd heeft Georgië de ex-president zijn staatsburgerschap ontnomen.