Massagraf met onthoofde lijken bij Mosul

BAGDAD - Het Iraakse leger heeft in een stad ten zuiden van Mosul een massagraf ontdekt met naar schatting honderd onthoofde lijken. De stad Hammam al-Alil werd zaterdag bevrijd van de terroristen van Islamitische Staat.

Door ANP - 7-11-2016, 19:30 (Update 7-11-2016, 19:30)

Het Iraakse leger is samen met Koerdische eenheden sinds drie weken bezig aan een opmars richting Mosul, de op twee na grootste stad van het land die in handen is van IS. In de stad leven naar schatting 1,5 miljoen mensen. IS zou met het oog op de oprukkende Iraakse strijdmacht honderden mensen gevangen hebben genomen om ze te gebruiken als menselijk schild.