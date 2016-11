Duitse zakenman was 40 miljoen kwijt

WUPPERTAL - De Duitse zakenman Günter Püschmann was 1 ton goud kwijt, met een waarde van ruim 40 miljoen euro. Hij stierf niet lang geleden op 82-jarige leeftijd. Hij was jarenlang in felle strijd verwikkeld met de Zwitserse bank UBS, een van de belangrijkste vermogensbeheerders ter wereld.

Door ANP - 7-11-2016, 20:56 (Update 7-11-2016, 20:56)

De bank bewaarde het goud, voornamelijk staven en munten, van de voormalige handelaar in industriële verpakkingen. Püschmann verruilde in 1956 de DDR voor West-Duitsland en legde 'voor het geval de Russen zouden komen' een enorme appel voor de dorst aan. Hij bracht het edelmetaal naar banken in Zwitserland en Canada, die later opgingen in UBS, zo meldt Der Spiegel.

Püschmann wilde al in 2010 zijn goud omzetten in geld. De bank deelde echter mee dat het er niet was, geen gram. Het zou naar Canada zijn gebracht als tegenwaarde van hoge verliezen bij deviezentransacties die de klant uitvoerde. Er waren geen schriftelijke bewijzen van. De Zwitserse ombudsman voor bankzaken gaf hem geen kans.

De zakenman hield tot zijn dood vol dat de bank het vermogen had geïncasseerd. Günter Püschmann stierf verarmd, met nauwelijks genoeg geld voor een graf.