ANP VS bereid tot nieuwe luchtaanvallen bij Sirte

WASHINGTON - De Verenigde Staten zijn bereid weer bombardementen uit te voeren op terreurgroep Islamitische Staat in de Libische stad Sirte. ,,Als aanvullende luchtaanvallen nodig zijn, zullen we bereid zijn om die te leveren'', zei een woordvoerder van het Pentagon maandag.

Door ANP - 8-11-2016, 1:07 (Update 8-11-2016, 1:07)

De VS voerden sinds augustus al 350 luchtaanvallen uit in Libië. De door de Verenigde Naties erkende regering had gevraagd om de luchtsteun. Mocht er een nieuw verzoek komen, dan zullen de VS daar volgens het Pentagon welwillend op reageren.

Strijders van Islamitische Staat worden momenteel belegerd in de Libische stad Sirte. De terreurorganisatie veroverde de stad begin 2015, maar is sindsdien teruggedrongen. Volgens Amerikaanse functionarissen hebben IS-strijders nog maar een klein gedeelte van de stad in handen.