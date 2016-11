Stembureaus openen deuren in VS

WASHINGTON - De eerste stembureaus in de Verenigde Staten zijn dinsdag geopend. In de piepkleine plaatsjes Dixville Notch en Hart's Location, beide in de staat New Hampshire, konden kiezers al om middernacht lokale tijd hun stem uitbrengen. Bij de laatste volkstelling in 2010 had Dixville Notch twaalf inwoners, Hart's Location had er 41. De uitslag in de twee plaatsen wordt doorgaans bekendgemaakt enkele minuten nadat de stembussen zijn geopend.

Door ANP - 8-11-2016, 6:38 (Update 8-11-2016, 6:38)

In de rest van het land hanteren de stembureaus traditionelere openingstijden. Aan de oostkust openen de eerste staten hun stembureaus om 12.00 uur Nederlandse tijd. De stembureaus in Hawaï en delen van Alaska, waar het vijf uur vroeger is dan aan de oostkust, gaan als laatste open.

Overigens stemt niet iedereen op 8 november. Veel staten bieden kiezers de mogelijkheid om al eerder langs te komen bij een stembureau, of om hun stembiljet per post in te leveren. Afgelopen vrijdag hadden bijna veertig miljoen mensen al van die optie gebruik gemaakt.