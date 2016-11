Leider IS-terroristen in Duitsland gepakt

KARLSRUHE - De waarschijnlijk belangrijkste figuur van IS-terroristen in Duitsland, bijgenaamd Abu Walaa, is dinsdag met vier medeverdachten opgepakt in de Duitse deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen.

Dit heeft justitie tegenover Duitse media bevestigd.

Volgens verscheidene media gaat het om een 32-jarige Iraakse man, Ahmad Abdelaziz A. die ook bekend was als ,,de prediker zonder gezicht''.

Hij zou de centrale figuur zijn geweest bij de werving in Duitsland van strijders voor de extremisten van Islamitische Staat (IS) .

Hij zou leiding hebben gegeven aan een netwerk van jihadisten in de Bondsrepubliek. De Duitse justitie zat al een jaar achter Abu Walaa aan.

Zijn arrestatie en die van vier medeverdachten zou het gevolg zijn van verklaringen over het netwerk van de Irakees die zijn afgelegd door een uit Syrië teruggekeerd jihadist. Het netwerk wierf strijders in het westen van het land die naar het gebied zijn gegaan dat IS in Syrië beheerst.