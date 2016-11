Liveblog: wie wordt de nieuwe president van Amerika

EPA

Trump of Clinton: de beslissing valt in de nacht van dinsdag op woensdag. U kunt de strijd en stemming nu op de voet volgen in deze liveblog.

Door Fokke Zaagsma - 8-11-2016, 13:36 (Update 8-11-2016, 13:41)

Stembureaus aan de oostkust gaan vanaf 18 uur Amerikaanse tijd dicht. In Nederland is het dan middernacht. Exit polls geven vanaf dat moment de eerste duidelijkheid.

De stembureaus in de zo belangrijke staat Florida sluiten om 2 uur Nederlandse tijd. Als Clinton die staat wint, wordt ze zeer waarschijnlijk president.

De liveblog wordt up-to-date gehouden met reacties nadat bekend is geworden wie de nieuwe president van Amerika is.

(App-gebruikers zien het liveblog hier)