'Brein aanslagen Parijs en Brussel bekend'

PARIJS/BRUSSEL - Inlichtingendiensten denken te weten wie vanuit Syrië opdracht gaf bloedige aanslagen in Brussel en Parijs te plegen. Het zou gaan om een 32-jarige Belg van Marokkaanse komaf, Oussama Atar, heeft dinsdag de Franse krant Le Monde bericht.

Door ANP - 8-11-2016, 16:07 (Update 8-11-2016, 16:07)

Atar is al eerder genoemd als brein achter de aanslagen op 13 november vorig jaar in Parijs en 22 maart dit jaar in Brussel. Daarbij kwamen 163 mensen om het leven en pleegden negen terroristen zelfmoord. De onderzoekers stellen dat de man onder de schuilnaam Abou Ahmad in Syrië verblijft en er een belangrijke figuur is in de beweging Islamitische Staat.

Atar is een neef van twee broers, Khalid en Ibrahim Bakraoui, die in maart hun einde vonden als zelfmoordterroristen op de luchthaven van Brussel en in het metrostation Maalbeek.