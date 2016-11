Trump ontwijkt antwoord over nederlaag

NEW YORK - Op de vraag die dezer dagen telkens weer wordt herhaald, of Trump zich bij een nederlaag zal neerleggen, gaf hij dinsdag dit neutrale antwoord: het hangt ervan af hoe de zaken zich ontwikkelen. De Republikeinse kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten heeft al meerdere keren 'gedreigd' het er niet bij te laten zitten, mocht hij de strijd tegen Clinton verliezen.

8-11-2016

Hij liet ook niet voor het eerst een waarschuwing horen over mogelijke onregelmatigheden. ,,Hopelijk loopt het goed af en hoeven we ons er het hoofd niet over te breken, wat betekent dat we straks hopelijk gewonnen hebben", zei Trump tegen Fox News. Hij maakte in hetzelfde onderhoud melding van onregelmatigheden met stemmachines, die Republikeinse stemmen veranderden in een Democratische keuze.

Een poging van het Trump-kamp om van een rechter in Nevada een snelle uitspraak te krijgen over het langer openblijven van een stemlokaal in Las Vegas tijdens vervroegde verkiezingen afgelopen week, liep op niets uit. De rechter weigerde dat. Het kieskantoor verlengde de openingstijd met 2 uur vanwege de lange files in de regio. Volgens Trump verbiedt de wet dat en tellen de stemmen niet. Nevada telt veel latino's, die veelal op de hand van Clinton zijn.