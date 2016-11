Zoon Trump pleegt strafbaar feit in stemhok

ANP Zoon Trump pleegt strafbaar feit in stemhok

NEW YORK - Eric Trump, de jongste zoon van de Republikeinse presidentskandidaat Donald, heeft een foto van zijn ingevulde stembiljet op Twitter geplaatst. Dat is verboden volgens een wet die onder meer in de staat New York van kracht is.

Door ANP - 8-11-2016, 21:47 (Update 8-11-2016, 21:47)

Een federale rechter bepaalde onlangs dat selfies maken in een stemhok of een foto van het stembiljet verboden is. Maar de 32-jarige Eric kon het niet laten. De foto toonde duidelijk zijn stem: voor zijn vader. De tekst die hij bij de foto plaatste liet geen misverstand over zijn voorkeur bestaan: 'het is een ongelooflijke eer voor mijn vader te kiezen. Hij zal uitstekend werk voor de USA verrichten!'

Trump junior moet snel op zijn onrechtmatige daad attent zijn gemaakt, want de foto verdween kort nadat hij was geplaatst.