Doden gevallen bij stembureaus Californië

ANP Doden gevallen bij stembureaus Californië

AZUSA - Zeker een persoon is dinsdag gedood bij een schietpartij in Azusa, in de Amerikaanse staat Californië. Ook de schutter is om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand verkeren. Volgens nieuwszender ABC werden agenten onder vuur genomen.

Door ANP - 9-11-2016, 1:01 (Update 9-11-2016, 4:34)

Toen agenten aankwamen op de plek des onheils loste de schutter zeker twintig schoten in hun richting, zei een politiebron tegen de LA Times. Vervolgens vluchtte de schutter een huis in. Hier werd het lichaam van de schutter enkele uren later gevonden. Het is nog onduidelijk of hij zelfmoord pleegde of door politiekogels om het leven kwam.

Volgens de lokale kiescommissie zitten er twee stembureaus in de buurt van waar de schoten werden gelost. Kiezers werden opgeroepen deze locaties te mijden. In zeker een stembureau moeten de aanwezigen binnen blijven, weet CNN.

De autoriteiten denken niet dat de schietpartij iets te maken had met de verkiezingen, maar wisten niet wat het motief wel was.