ANP NBC: Trump pakt Ohio

WASHINGTON - De Amerikaanse nieuwszender NBC voorspelt dat Donald Trump de belangrijke 'swing state' Ohio wint. Ook CBS en ABC denken dat Trump Ohio in de wacht sleept.

Door ANP - 9-11-2016, 4:32 (Update 9-11-2016, 4:32)

Ohio is een van de belangrijkste staten in de strijd om het Witte Huis. Trump heeft ook de beste papieren om in Florida de verkiezingen te winnen. Hoewel nog lang niet alle stemmen zijn geteld, staat Clinton er een stuk minder goed voor dan media van tevoren hebben voorspeld.