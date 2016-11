Aziatische beurzen hard onderuit

ANP Aziatische beurzen hard onderuit

TOKIO - De aandelenbeurzen in Azië kleurden woensdag donkerrood. Beleggers reageerden zeer nerveus op de toegenomen kansen voor Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio schoot bijna 5 procent naar beneden, tot tussentijds 16.334,69 punten.

Door ANP - 9-11-2016, 4:56 (Update 9-11-2016, 4:56)

Ook de Hang Seng in Hongkong kelderde, met 3,5 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 3,4 procent en de Kospi in Seoul speelde 3,3 procent kwijt. De openingsindicatoren voor de Amerikaanse beurshandel op woensdag toonden scherpe koersdalingen. ''We zitten vastgelijmd aan onze schermen'', aldus een handelaar.

De dollar liet een flinke daling ten opzichte van de yen, de euro en de Zwitserse frank zien. De euro werd verhandeld voor 1,1200 dollar, tegen 1,1040 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op dinsdag.

De olieprijs stond flink lager. Een vat Amerikaanse olie zakte 3,3 procent tot 43,51 dollar per vat. Brent verloor 2,6 procent tot 44,84 dollar per vat.

Beleggers zochten naar veilige havens, zoals goud. De prijs van het edelmetaal liep sterk op tot 1315 dollar per troy ounce.