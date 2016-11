Republikeinen houden Huis en Senaat

ANP Republikeinen houden Huis en Senaat

WASHINGTON - De Republikeinen houden de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Volgens The New York Times krijgt de 'Grand Old Party' zeker 51 zetels van de honderd in de Senaat. In het Huis van Afgevaardigden heeft de partij van de verkozen president Trump een ruime meerderheid, met zeker 236 van de 435 zetels.

Door ANP - 9-11-2016, 7:29 (Update 9-11-2016, 10:39)