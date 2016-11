Amerikaanse media: Trump wint verkiezingen

NEW YORK - Donald Trump is de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die conclusie trekken vooraanstaande Amerikaanse media als Associated Press en Bloomberg, hoewel Trump in de tellingen formeel nog niet voorbij de benodigde 270 kiesmannen in het kiescollege is. Volgens die tellingen heeft de Republikein nog dertien kiesmannen nodig.

Door ANP - 9-11-2016, 8:47 (Update 9-11-2016, 8:47)

Volgens de zender CNN zou Hillary Clinton met Trump hebben gebeld om hem te feliciteren met zijn winst.