ANP Trump wil Amerika 'herbouwen'

NEW YORK - Donald Trump wil Amerika herbouwen en de droom van het land nieuw leven inblazen. Hij zei dat in zijn toespraak na de winst in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Door ANP - 9-11-2016, 9:08 (Update 9-11-2016, 9:08)

Trump, die verzoenende worden sprak richting zijn verslagen rivaal Hillary Clinton, zei een president van alle Amerikanen te zullen zijn. ,,Dat is belangrijk voor mij.'' Volgens de Republikein is het tijd om de Amerikanen te verzoenen en een einde te make aan de verdeling in het land.

Eerder sprak de komende vice-president Mike Pence van een ,,historische nacht''.