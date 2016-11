Pence is tegenpool van Trump

WASHINGTON - De gekozen vicepresident Mike Pence is de totale tegenpool van Donald Trump. Hij heeft de politieke ervaring die de vastgoedmagnaat ontbeert.

Door ANP - 9-11-2016, 10:14 (Update 9-11-2016, 10:14)

Pence zat van 2001 tot 2013 in het Huis van Afgevaardigden en werd daarna gouverneur van Indiana. Hij werpt zich graag op als de stem van het volk.

De 57-jarige omschrijft zichzelf als ,,christen, conservatief en Republikein - in die volgorde''. De zeer gelovige Pence was radiopresentator en dat is nog altijd te horen in zijn manier van spreken.

Conservatieve wetten

Hij heeft zich voordat hij Trumps running mate werd uitgesproken tegen hem, onder meer over diens plannen om immigratie voor moslims te verbieden.

Pence heeft in zijn politiek carrière een aantal uiterst conservatieve wetten bepleit. Zo ondertekende hij vorig jaar een wet die het bedrijven mogelijk maakt homoseksuele klanten te weigeren.