ANP Zes Doema-leden uit Krim op sanctielijst EU

BRUSSEL - Zes leden van het Russische parlement (Doema) die zijn verkozen bij verkiezingen in het door Rusland ingelijfde Oekraïense schiereiland de Krim, komen op de Europese sanctielijst. Hun financiële tegoeden in de EU worden bevroren en ze krijgen een reisverbod voor Europa, hebben de 28 lidstaten besloten.

Door ANP - 9-11-2016, 10:57 (Update 9-11-2016, 10:57)

De EU erkent de annexatie niet, en straft het in september verkozen zestal voor hun ,,ondermijning van de Oekraïense territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid’’. In totaal 152 mensen en 37 organisaties uit de Krim staan nu op de lijst. De sancties werden in maart 2014 ingesteld en lopen vooralsnog tot 15 maart 2017.