ANP Brussel hekelt terugval Turkije

BRUSSEL - Op tal van terreinen heeft Turkije zich de afgelopen tijd verwijderd van Europa. Voor een eventueel lidmaatschap van de EU is dan ook ,,significante vooruitgang’’ vereist in de Turkse wetgeving en op het gebied van de rechtsstaat.

Door ANP - 9-11-2016, 12:19 (Update 9-11-2016, 12:44)

Dat stelde de Europese Commissie woensdag in een voortgangsrapport over de toetredingsonderhandelingen met Turkije.

De ,,serieuze terugval’’, vooral na de verijdelde coup in juli, deed zich voor op het gebied van de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele vrijheden. Ook zijn er meldingen van enstige mensenrechtenschendingen, waaronder marteling van gevangenen, zei EU-commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding).

Bezorgdheid

De maatregelen van de Turkse regering, zoals de arrestatie van parlementariërs, militairen, academici en journalisten en het ontslag van rechters, zijn reden voor grote bezorgdheid. Gecombineerd met de eventuele herinvoering van de doodstraf is dit in toenemende mate niet verenigbaar met Turkijes officiële wens om lid van de EU te worden, waarschuwde de Oostenrijker. Op het gebied van de rechtsstaat worden geen compromissen gesloten, zei hij. ,,Het wordt tijd dat Ankara ons vertelt wat het nu wil.’’

Ondanks deze zorgen blijft Turkije een belangrijke rol spelen in de vluchtelingencrisis, verwees Hahn naar de EU-Turkije-deal van maart. Hij herhaalde dat afschaffing van de visumplicht voor Turken pas aan de orde is als aan alle voorwaarden is voldaan. Nu Turkije nog altijd weigert om onder meer zijn antiterreurwetgeving aan te passen, lijkt dat voorlopig niet haalbaar.