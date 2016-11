Vaticaan bidt voor Trump

ANP Vaticaan bidt voor Trump

VATICAANSTAD - Het Vaticaan bidt woensdag voor Donald Trump, de toekomstige president van de VS. Dat meldde de tweede man van het Vaticaan, kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin. Door Trump in het gebed te betrekken kan God hem verlichten, zei hij.

Door ANP - 9-11-2016, 12:46 (Update 9-11-2016, 12:46)

De kerkelijke zetel feliciteerde Trump met zijn overwinning. ,,Vandaag moeten we allen samenwerken om de situatie in de wereld, die er een is van verscheurdheid en conflict, te overwinnen.''

Parolin waarschuwde voor te vroege conclusies over Trumps politiek. ,,We zullen zien hoe de president het doet.''