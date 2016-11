Tegenstanders Trump de straat op

LOS ANGELES - In meerdere steden in de Amerikaanse staat Californië zijn tegenstanders van Donald Trump de straat opgegaan, nadat duidelijk was geworden dat de Republikein de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. In Los Angeles betoogden circa 1500 mensen woensdagmorgen (plaatselijke tijd) bij de campus van de universiteit UCLA.

Door ANP - 9-11-2016, 13:57 (Update 9-11-2016, 13:57)

Op Westwood Boulevard staken betogers een op Trump gelijkende piñata (een pop die meestal met snoep wordt gevuld) in brand in een vuilnisbak, aldus de Los Angeles Times. Verder verliep de betoging volgens de politie vreedzaam.

In Oakland gooiden demonstranten een raam in bij de krant Oakland Tribune. Ook staken ze vuilcontainers, banden en een Trump-pop in brand. In San Diego en Santa Barbara gingen honderden mensen de straat op om hun ongenoegen over de verkiezingsuitslag te uiten.