ANP Drie staten voor legaliseren marihuana

SACRAMENTO - In de Amerikaanse staten Californië, Massachusetts en Nevada heeft een meerderheid van de kiezers dinsdag gestemd voor het het legaliseren van marihuana voor recreatief gebruik. In Arizona wezen de kiezers legalisering af.

Door ANP - 9-11-2016, 14:16 (Update 9-11-2016, 14:16)

Ook in Maine konden de kiezers stemmen over het legaliseren van marihuana. De uitslag is nog niet bekend.

Eerder is het gebruik van marihuana gelegaliseerd in onder meer de staten Washington en Colorado.