ANP 'Russen verjagen Nederlandse onderzeeër'

MOSKOU - Russische schepen hebben op de Middellandse Zee een Nederlandse onderzeeër verjaagd. De onderzeeër zou dicht in de buurt van de schepen ,,gevaarlijke manoeuvres'' hebben gemaakt, meldt het Russische persbureau Interfax.

Door ANP - 9-11-2016, 15:04 (Update 9-11-2016, 15:04)

Volgens het Russische ministerie van Defensie proberen NAVO-schepen op de Middellandse Zee de bewegingen van de Russische vloot te volgen. Een reactie van Nederlandse ministerie van Defensie is er nog niet.

De Russische vloot is in het zeegebied in verband met de Russische operaties in Syrië.