EU-ministers zondag bijeen voor Trump-diner

BRUSSEL - De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen zondagavond bijeen in Brussel om de gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen te bespreken. EU-buitenlandchef Federica Mogherini heeft hen uitgenodigd om tijdens een informeel diner van gedachten te wisselen over hoe het verder moet met de relaties tussen de EU en de VS, laat haar woordvoerder weten.

Door ANP - 9-11-2016, 15:07 (Update 9-11-2016, 15:48)

De verkiezing van Donald Trump kan grote veranderingen voor de internationale relaties met zich meebrengen. Het is daarom niet vreemd dat de bewindslieden hierover willen overleggen. Het is nog niet zeker of ze alle 28 aanwezig kunnen zijn.

De ministers zijn sowieso maandag en dinsdag al in Brussel voor een reguliere vergadering. Op de agenda staan de recente ontwikkelingen in Turkije, Syrië, Libië en de relaties met zes voormalige sovjetrepublieken. Ook schuiven de defensieministers aan om de Europese defensiesamenwerking en veiligheidsstrategie te bespreken. Daarnaast is de samenwerking tussen de EU en de NAVO onderwerp van gesprek.