ANP Turken houden VN-rechter aan

NEW YORK - Turkije heeft een rechter die werkt bij een tribunaal van de Verenigde Naties in Den Haag aangehouden. De man is van Turkse komaf. De aanhouding van Aydin Sedaf Akay heeft te maken met de couppoging in juli in Turkije.

Door ANP - 9-11-2016, 17:26 (Update 9-11-2016, 17:26)

De rechter is betrokken bij zaken die te maken hebben met de Joegoslavische burgeroorlog en de genocide in Rwanda. Hij geniet feitelijk diplomatieke onschendbaarheid, maar is desondanks opgepakt, zo zei president Theodor Meron van het VN-tribunaal.

Meron zei dat Turkije zijn verzoek om een bezoek aan zijn collega te mogen brengen, naast zich heeft neergelegd. Volgens hem is Akay al op 21 september opgepakt. De VN hebben inmiddels formeel om vrijlating van de rechter gevraagd.