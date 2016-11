Geëmotioneerde Clinton kijkt dankbaar om

ANP Geëmotioneerde Clinton kijkt dankbaar om

NEW YORK - ,,Het verlies van de verkiezingen was pijnlijk en zal dat nog lange tijd blijven. Maar te kunnen vechten voor de goede zaak, maakt het dat waard." Hillary Clinton zei dat woensdag in New York tijdens haar eerste toespraak na de verloren presidentsverkiezingen van dinsdag.

Door ANP - 9-11-2016, 18:11 (Update 9-11-2016, 18:16)

Clinton liet zich tijdens haar speech van een geëmotioneerde kant zien. ,,Jammer dat we niet gewonnen hebben", vatte ze het verkiezingsresultaat met een glimlach samen. ,,Maar kandidaat te zijn geweest, was geweldig." De 69-jarige Democrate was trots op en dankbaar voor de campagne, die zich uitstrekte over een periode van anderhalf jaar.

Over haar triomferende Republikeinse rivaal zei Clinton dat hij zijn kans verdient. De Democraten zullen moeten respecteren dat Trump in januari in het Witte Huis trekt. De democratie en de economie in de Verenigde Staten hebben ook de komende vier jaar onder Donald Trump de steun van de Democraten nodig. De Amerikaanse droom, gelijke kansen voor allen, is nog steeds groot genoeg voor iedereen, zo constateerde de verliezer.

Hillary Clinton liet zich niet uit over wat ze zelf concreet gaat doen.