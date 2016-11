Obama kan niet trotser op Clinton zijn

WASHINGTON - ,,Ik heb afgelopen nacht met Hillary Clinton gesproken en ik kan ondanks het verlies niet trotser op haar zijn. Ze was first lady, senator en minister van Buitenlandse Zaken, iets om voldaan over te zijn. Maar haar kandidatuur voor het presidentschap was historisch." Dat zei president Obama woensdag tijdens een toespraak in het Witte Huis.

De zittende Democratische president sprak eveneens telefonisch met de Republikeinse winnaar, die donderdag in Washington op bezoek komt om te praten over de overdracht van de macht. Er zijn grote verschillen tussen Donald Trump en Barack Obama. Maar, zo herinnerde de president zich, ,,die waren er acht jaar geleden ook tussen mij en mijn voorganger George W. Bush".

,,We zijn eerst Amerikanen, dan pas Democraten en Republikeinen", aldus de president. Hij zei te hopen dat Trump de Amerikaanse waarden van eenheid en vrijheid in ere zal houden. ,,Alleen dan kan de Amerikaanse manier van leven behouden blijven.''