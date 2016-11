Aantal vluchtelingen uit Mosul groeit snel

DEN HAAG - Het aantal families dat de Iraakse stad Mosul ontvlucht, neemt snel toe. Twee weken geleden vertrokken er 875 families. Dat aantal is vorige week opgelopen tot bijna 7000 families. In totaal verlieten bijna 42.000 mensen de stad.

Door ANP - 10-11-2016, 0:14 (Update 10-11-2016, 0:14)

Mosul is sinds 17 oktober het doel van een offensief van voornamelijk Iraakse en Koerdische soldaten. De stad is nog in handen van Islamitische Staat, maar de Iraakse strijdkrachten naderen.

Konvooien van bussen en vrachtwagens verlaten Mosul en melden zich dagelijks bij een kamp bij Hassansham dat wordt bestierd door de Verenigde Naties, aldus de hulporganisatie Oxfam Novib, dat zich mede baseert op cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie.

In Hassansham zijn tenten voor slechts 1950 families beschikbaar. Het kamp is bijna vol. Een ander vluchtelingenkamp, bij Qayarrah, is al vol. Hulporganisaties doen er alles aan om onder meer water, dekens en medische hulp ter plekke te krijgen. De winter nadert en de nachten zijn koud in het gebied.