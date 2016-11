Duizenden Amerikanen protesteren tegen Trump

WASHINGTON - Duizenden Amerikanen zijn in de nacht van woensdag op donderdag de straat op gegaan om te protesteren tegen de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten.

Door ANP - 10-11-2016, 2:56 (Update 10-11-2016, 2:56)

In New York gingen woensdagavond (lokale tijd) in stadsdeel Manhattan duizenden demonstranten op pad, ook elders in de stad kwamen honderden mensen samen in een park terwijl ze de leuze ,,niet mijn president'' scandeerden. In Chicago kwamen duizend mensen samen bij het Trump International Hotel en Tower, terwijl ze leuzen riepen als ,,Geen Trump! Geen KKK! Geen racistische USA." De politie sloot verschillende wegen af, zodat de demonstranten niet verder konden.

Er staan ook protesten gepland in Boston, Detroit en Philadelphia.