Baby in prullenbak luchthaven Wenen

ANP Baby in prullenbak luchthaven Wenen

WENEN - Schoonmakers op de luchthaven van Wenen hebben in een prullenbak een pasgeboren baby ontdekt. De baby werd naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf door een te lang gebrek aan zuurstof.

Door ANP - 10-11-2016, 12:54 (Update 10-11-2016, 12:54)

De schoonmakers reageerden op gehuil van het kindje. Uit onderzoek van de politie bleek dat de baby even daarvoor op een toilet van de luchthaven ter wereld was gekomen. De 27-jarige moeder had het kindje daarna in een prullenbak gedaan. Zij werd nog op de luchthaven gearresteerd. Ze maakte volgens de politie een verwarde indruk. Haar nationaliteit en reisbestemming zijn niet bekendgemaakt.