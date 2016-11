Trump-adviseur zinspeelt op uitlevering Gülen

WASHINGTON - De Turkse geestelijke Fethullah Gülen zal mogelijk moeten vrezen voor uitlevering aan Turkije. Ex-generaal Michael Flynn, een belangrijke adviseur van Donald Trump en iemand wiens naam wordt genoemd voor de post van minister van Defensie, stelt in een column dat de Verenigde Staten Gülen geen veilig onderkomen zouden moeten bieden.

Door ANP - 10-11-2016, 15:12 (Update 10-11-2016, 15:12)

Gülen woont sinds eind jaren negentig in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan houdt hem verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van eerder dit jaar en hij heeft al meerdere keren om zijn uitlevering gevraagd. De regering van president Barack Obama heeft de boot tot dusver echter afgehouden. Ankara vroeg Trump na zijn uitverkiezing woensdag meteen om uitlevering van Gülen.

Flynn omschrijft Gülen als een ,,radicale islamist'' en stelt dat diens organisatie - die in grote delen van de wereld actief is - alle kenmerken vertoont van een ,,slapend'' terreurnetwerk. ,,We zouden hem geen onderdak moeten bieden'', schrijft Flynn.