'Salah Abdeslam haalde veel jihadisten op'

BRUSSEL - De bij Parijs gevangenzittende terreurverdachte Salah Abdeslam heeft volgens de Belgische omroep VTM een grotere rol gespeeld dan eerst gedacht bij de aanslagen in Parijs. Ook zou hij een rol hebben gespeeld bij die in Brussel. Abdeslam zou zelf zeker tien terroristen met een huurauto hebben opgehaald uit Griekenland, Hongarije een Duitsland en naar België hebben gebracht.

Door ANP - 10-11-2016, 22:09 (Update 10-11-2016, 22:09)

De tien of meer figuren kwamen uit het gebied van Islamitische Staat in Syrië en gingen in een stroom vluchtelingen naar Europa. Zes van Abdeslams passagiers zouden deelgenomen hebben aan de bloedige aanslagen in Parijs een jaar geleden. Vier anderen zouden daders zijn geweest van de aanslagen in Brussel op 22 maart.

De Fransman Abdeslam werd in maart in Brussel opgepakt en aan Frankrijk uitgeleverd. Hij wordt beschouwd als de enige overlevende terrorist van de groep die de aanlagen in Parijs op 13 november 2015 pleegden. Het verband tussen de aanslagen in Parijs en Brussel is nog onduidelijk.