WHO ontevreden over minder kindersterfte

ANP WHO ontevreden over minder kindersterfte

KUALA LUMPUR - Het aantal kinderen onder de vijf jaar dat het afgelopen jaar stierf, bedraagt 5,9 miljoen. In 2010 waren dat er nog bijna 10 miljoen. Ondanks deze substantiële verbetering is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet tevreden. Met name het grote aandeel dode baby's (die niet langer leven dan vier weken) zit de VN-organisatie dwars.

Door ANP - 11-11-2016, 12:49 (Update 11-11-2016, 12:49)

Van de 5,9 miljoen dode kinderen zijn er liefst 2,7 miljoen jonger dan een maand. De onderzoekers pleiten eens te meer voor borstvoeding, vaccinaties voor longontsteking, malaria en diarree. Ook de verbetering van water en sanitair staan hoog op de lijst van verbeterpunten.

Van de overleden kinderen stierf 60 procent in tien landen in Azië en Afrika. Jongere kinderen lopen vooral gevaar in India, Nigeria, Pakistan, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, China, Angola, Indonesië, Bangladesh en Tanzania. Dat blijkt uit onderzoek door enkele universiteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in 194 landen. Het resultaat is vrijdag in medisch vakblad The Lancet gepubliceerd.