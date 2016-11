78 miljoen euro EU-noodhulp voor Zuid-Soedan

BRUSSEL - De Europese Commissie trekt 78 miljoen euro uit voor noodhulp aan de slachtoffers van de crisis in Zuid-Soedan. Door het politieke, gewelddadige conflict en de ingestorte economie zijn de afgelopen jaren honderdduizenden burgers naar buurlanden gevlucht.

Door ANP - 11-11-2016, 13:10 (Update 11-11-2016, 13:10)

De EU-steun zal worden gebruikt in Zuid-Soedan zelf en in andere landen in de regio die gebukt gaan onder de vluchtelingenstromen, zoals Oeganda. EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing) riep vanuit een vluchtelingenkamp in Oeganda op om de hulporganisaties ,,hun levensreddende werk” te laten doen. ,,Treurig genoeg worden deze organisaties regelmatig in Zuid-Soedan aangevallen.”