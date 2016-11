EU-rekenkamer: geen haast met Junckerplan

LUXEMBURG - Het is nog te vroeg om het zogenoemde Junckerplan te verlengen en uit te breiden. Volgens de Europese Rekenkamer komt het recente voorstel uit Brussel om het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) na 2018 in versterkte vorm voort te zetten te snel en is er nog te weinig bewijs dat uitbreiding gerechtvaardigd is.

Door ANP - 11-11-2016, 17:03 (Update 11-11-2016, 17:03)

Dat zegt de financiële waakhond van de EU in een advies dat vrijdag is gepubliceerd. ,,Een jaar is niet genoeg om de economisch en sociale gevolgen te meten, of die voor het milieu”, vindt de rekenkamer. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bedacht het plan in 2014 om particuliere investeerders te bewegen geld in grote Europese infrastructuur- en innovatieprojecten te steken.

Door de financiering grotendeels te garanderen via de Europese Investeringsbank, worden de risico's minder en komen projecten nu wel van de grond. Daardoor zal het fonds naar verwachting half 2018 315 miljard euro aan extra investeringen in de EU hebben aangetrokken.