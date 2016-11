Thiel voegt zich bij overgangsteam Trump

NEW YORK - Donald Trump heeft PayPal-oprichter Peter Thiel aan zijn presidentiële overgangsteam toegevoegd. Dat meldt CNN vrijdag.

Door ANP - 11-11-2016, 21:46 (Update 11-11-2016, 21:46)

Trump kondigde vrijdag aan dat Thiel een van de leden wordt van het team dat de machtsoverdracht in Washington in goede banen moet leiden. Thiel is medeoprichter van PayPal en commissaris bij Facebook. Tot verrassing van velen in de technologische branche openbaarde Thiel zich tot supporter van Trump. In de laatste week van de presidentiële campagne doneerde Thiel 1,25 miljoen dollar aan Trump.

Eerder stelde de toekomstige president van Amerika al Mike Pence aan als nieuwe leider van het comité. De afgelopen maanden had Chris Christie de leiding, de gouverneur van New Jersey. De verrassende overwinning van Trump maakt echter dat nu vaart moet worden gemaakt. Met zijn ervaring en netwerk in Washington zou Pence beter voor die taak geschikt zijn, aldus ingewijden tegen de New York Times.