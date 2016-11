Taliban claimen aanslag op basis VS

ANP Taliban claimen aanslag op basis VS

KABUL - De Taliban hebben zaterdag in Afghanistan de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag op de Amerikaanse basis en het vliegveld in Bagram. Daar was een grote explosie en vielen zaterdag zeker vier doden en veertien gewonden. Volgens de Taliban was het een zelfmoordaanslag

Door ANP - 12-11-2016, 7:18 (Update 12-11-2016, 8:28)

Het vliegveld is de grootste militaire basis van het land en ligt 30 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kabul. Het is het hoofdkwartier van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan die nog altijd uit 10.000 man bestaat. De meeste Amerikaanse militairen werden voor het einde van 2014 teruggetrokken. De VS vielen in 2001 Afghanistan binnen en brachten het vijf jaar oude schrikbewind van de Taliban ten val. Deze soennitische extremisten pogen met terreur de macht te heroveren.

De aanslag in Bagram is kort na een grote aanslag in het noorden van het land. Donderdag blies een aanslagpleger van de Taliban zich op in een auto voor het Duitse consulaat in de Noord-Afghaanse stad Mazar-i-Sharif. Daarbij kwamen zes mensen om en vielen bijna 130 gewonden.