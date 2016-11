Massale betoging tegen president Zuid-Korea [video]

SEOUL - Tienduizenden Zuid-Koreanen betogen zaterdag in de hoofdstad Seoul tegen president Park Geun-hye. Volgens plaatselijke media zijn zeker 170.000 betogers op pad, wat een record is volgens de politie die met 25.000 man is uitgerukt.

Door ANP - 12-11-2016, 10:06 (Update 12-11-2016, 12:31)

Talrijke agenten proberen de betogers weg te houden van het Blauwe Huis, de residentie van Park. De leiders van het protest schatten dat er wel een miljoen mensen aan de betoging deelnemen.

Park is verwikkeld in een corruptieschandaal dat een golf van protest heeft ontketend. Het is de derde achtereenvolgende zaterdag dat Zuid-Koreanen tegen hun president protesteren.

